نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة غريمه التقليدي نادي بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الدوري الألماني لهذه النسخة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي أمام بروسيا دورتموند وذلك في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم.

ويواجه بايرن ميونخ نظيره بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت والموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز – كيم – أوباميكانو – نصير مزراوي

خط الوسط: ليمار – جوريتسكا – جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - هاري كين