بعثة الهلال السعودي تتجه إلى الهند لمواجهة مومباي

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أحمد جودة - القاهرة - توجهت بعثة الهلال السعودي إلى الهند، استعدادا لمواجهة نظيره مومباي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال نظيره مومباي الهندية مساء الإثنين المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



الإصابة تبعد ميلينكوفيتش عن مواجهة دوري أبطال آسيا



أوضح البيان الرسمي للنادي السعودي أن الإصابة تتعلق بالركبة وأدت إلى عدم إمكانية مشاركة اللاعب الصربي في المباراة وعدم تضمينه في بعثة الفريق للسفر إلى مومباي لخوض هذه المباراة.

وأشار الهلال السعودي في بيان رسمي، إن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الفريق، يعاني من إصابة بالتواء في الركبة.

وأشار بيان النادي السعودي، إلى أن اللاعب الصربي تعذر سفره مع بعثة الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة.

وقال البيان: «تعذرت مغادرة سافيتش مع بعثة الفريق إلى الهند؛ وذلك نظير تعرضه لالتواء في الركبة أثناء مجريات لقاء يومس أمس أمام فريق الفتح، وسيجري يوم الغد أشعة على موضع إصابته».

بعثة الهلال تطير إلى الهند لمواجهة مومباي في دوري أبطال آسيا

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورًا تُظهر بعثته المتجهة إلى الهند، استعدادًا لمواجهة هامة في مرحلة دور المجموعات.

يتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين وتعادل وحيد.



الغيابات تضرب صفوف الهلال قبل مواجهة مومباي

وتعد إصابة نجم الهلال ليست الأولى قبل مواجهة مومباي، حيث تعرض البرازيلي نيمار لإصابة في الرباط الصليبي، أكتوبر الماضي، وذلك بعد وقت قصير من انضمامه إلى صفوف الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي. ونتيجة لهذه الإصابة، من المتوقع غيابه عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

الهلال يفوز على الفتح بثنائية في الدوري السعودي وينفرد بصدارة الترتيب

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهمًا على فريق الفتح بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2024.

سجل الكسندر ميتروفيتش هدف الفوز الأول للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بينما أضاف سالم الدوسرى الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ويعتلي الهلال السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق النصر صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة.