نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب صن داونز: التعامل مع جمهور الوداد ليس سهلًا.. ونحب هذه الأجواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز على صعوبة التعامل مع جمهور الوداد البيضاوي المغربي على أرضية ملعبهم.

ويحل صن داونز ضيفا على نظيره الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس غدًا الأحد، في إطار ذهاب نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

تصريحات رولاني موكوينا

وقال رولاني موكوينا:" نحتاج إلى التعامل والتأقلم على صخب جماهير الوداد المغربي، لكننا عند الدخول إلى أرضية الملعب، سنركز على الجانب التكتيكي".

وأضاف:" لعبنا ضد الوداد في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا العامل الماضي، ولم يكن من السهل ابدأ التعامل مع جمهور الفريق على أرضية ملعبهم، بكل تأكيد سيكون لهم تأثير كبير في المباراة".

وأكمل:" أعتقد أن فريق صن داونز يحب اللعب في مثل هذه الأجواء، وأننا مع هذا النوع من كرة القدم، ونستطيع أن نسير اللقاء كيفما نريد".

واختتم:" مستعدون بشكل جيد للمباراة، ونعمل على التحضير لهذا اللقاء في أجواء جيدة، ونريد تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".