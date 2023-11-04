ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بورنموث، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، نجح جيريمي دوكو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية، سكنت شباك حارس بورنموث.

ثم أضاف بيرناردو سيلفا، جناح فريق مانشستر سيتي، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وسجل اللاعب اكانجي نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف اللاعب فودين، الهدف الرابع لفريق مانشستر سيتي، في شباك بورنموث، وتحديدا في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني.

ثم في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، نجح اللاعب سينستيرا في تسجيل الهدف الأول لفريقه بورنموث.

وأحرز في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني، بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي، الهدف الخامس لفريقه، بعد تسديدة قوية.

وسجل اكي في الدقيقة 88 الهدف السادس لفريقه مانشستر سيتي.