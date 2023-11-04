زمالك 2004 يفوز على مركز شباب صول بخماسية نظيفة في دوري منطقة الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، في تحقيق الفوز على نظيره مركز شباب صول بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري منطقة الجيزة.

زمالك 2004 يفوز على مركز شباب صول بخماسية نظيفة

أحرز أهداف الزمالك: عبد الغفار أنور أربعة أهداف ومحمد أسعد هدفًا.

يقود فريق الزمالك 2004: رفاعي محمد رفاعي مديرًا فنيًا، هشام إبراهيم وناجي فضل ومحمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إداريًا، محمد علام أخصائى تأهيل وإصابات، إبراهيم بحر عاملًا للمهمات.

فيما نجح فريق البراعم بنادي الزمالك مواليد 2011، في تحقيق الفوز باكتساح على نظيره فريق شباب البكاري بنتيجة 14 - 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من محمد وحيد ثلاثة أهداف "هاتريك" ومالك أسامة نبيه "هدفين" وياسين محمد علي "هدفين" وعمار حسن "هدفين"، وعمر علي وفهد مجدي وتيمور هشام ومحمد محسن وزياد محمد صابر بواقع هدف لكل لاعب.

ويقود فريق زمالك 2011 كل من؛ إيهاب رفاعي مديرا فنيًا، أحمد عادل مدربًا مساعدا ومصطفي البيباني مدربًا لحراس المرمى، خالد قناوي اخصائيا للتأهيل والإصابات.