شريف يقود تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة النصر في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي الخليج، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري الدوري السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الخليج والهلال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمي: محمد الحيدري.

خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، خالد ناري، يونغ جانغ.

خط الوسط: بيدرو ريبوتشو، إيفو رودريجيز، فابيو مارتينيز.

خط الهجوم: محمد شريف، منصور حمزي، سعيد آل حمسل.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد النصر في الدوري السعودي

تذاع مباراة الخليج ضد النصر مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عيسى الحربين.