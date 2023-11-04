نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم على المقاولون العرب في الشوط الأول بهدف "طاهر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الأهلي على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، وذلك والمقامة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

أحداث الشوط الأول بين الأهلي والمقاولون العرب

أول الفرص الخطيرة للأهلي كانت في الدقيقة 10 بعد مرواغة موديست مدافع المقاولون العرب لكن تدخل من رائع في اللحظات الأخيرة من أحمد علاء.

وفي الدقيقة 15 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد هاني على رأس موديست لكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى محمود أبو السعود.

وحرمت العارضة إمام عاشور لاعب الأهلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 17 بعدما تصدت لتصويبته القوية من خارج منطقة الجزاء.

وأرسل كريم الدبيس لاعب الأهلي كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى موديست الذي راوغ المدافع وحاول المراوغة مرة أخرى لكن انتهت الخطورة في الدقيقة 37.

وأهدر أنتوني موديست فرصة إحراز هدف للأهلي بعدما تلقى كرة عرضية في الدقيقة 44 من زميله طاهر محمد من الناحية اليمنى ليفضل المهاجم الفرنسي تسديدها بخلفية مزدوجة مرت بسلام على مرمى محمود أبو السعودي حارس مرمى المقاولون العرب.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مرر محمد مجدي أفشة كرة لزميله طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء الذي سددها أرضية داخل الشباك معلنًا هدف التقدم للأهلي وينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.