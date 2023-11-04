المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم النادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم على ملعب برج العرب الفرعي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

تفاصيل مران المصري استعدادًا لمواجهة البنك

خاض لاعبو النادي المصري تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

وقام لاعبو النادي المصري بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة البنك الأهلي.

وخاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة مدرب حراس المرمى استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.