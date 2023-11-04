نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية مثيرة لمانشستر سيتي بعد اكتساحه لبورنموث في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح مانشستر سيتي في الفوز على بورنموث بستة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وكان مانشستر سيتي قد أنهى الشوط الأول من مواجهته أمام بورنموث متقدمًا بثلاثية نظيفة، سجلها جيريمي دوكو (هدفين) وبرناردو سيلفا (هدف).

وأشارت شبكة أوبتا للإحصاءات إلى أن مانشستر سيتي تقدم بثلاثة أهداف أو أكثر في الشوط الأول خلال 28 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ أن تولى بيب جوارديولا المسؤولية عام 2016.



وأكدت الشبكة الاحصائية أن مانشستر سيتي يتفوق تقريبًا بنحو ضعف أقرب منافسيه على هذا الرقم، حيث يأتي خلفه توتنهام برصيد 15 هدف وليفربول برصيد 12 هدف وآرسنال برصيد 10 هدف وتشيلسي برصيد 7 أهداف.