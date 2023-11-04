الرياضة

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش بنتيجة 71-53 في دوري المرتبط

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أحمد جودة - القاهرة -  

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، في تحقيق ععلى نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-53، في المباراة التي  جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، علي صالة رقم 4 باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.
 

وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

25/11
38/22
54/33
71/53


ويقع سلة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من: هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.


يذكر أن الفريق كان قد فاز  على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80 وذلك في الجولة الخامسة للمجموعة.


ومن المقرر أن يواجه الفريق  نظيره فريق الطيران الثلاثاء  المقبل في أولى مباريات دور ال16 لدوري المرتبط.  


ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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