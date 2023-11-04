نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش بنتيجة 71-53 في دوري المرتبط في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
نجح لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، في تحقيق ععلى نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-53، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، علي صالة رقم 4 باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.
وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:
25/11
38/22
54/33
71/53
ويقع سلة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من: هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.
يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80 وذلك في الجولة الخامسة للمجموعة.
ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره فريق الطيران الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور ال16 لدوري المرتبط.
ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.