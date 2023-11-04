نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش بنتيجة 71-53 في دوري المرتبط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، في تحقيق ععلى نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-53، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، علي صالة رقم 4 باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.



وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

25/11

38/22

54/33

71/53



ويقع سلة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من: هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.



يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80 وذلك في الجولة الخامسة للمجموعة.



ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره فريق الطيران الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور ال16 لدوري المرتبط.



ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.