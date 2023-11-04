"فلسطين في القلب دومًا وليس يومًا"..مقدمة مؤثرة من المعلق مؤمن حسن

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين في القلب دومًا وليس يومًا، هي كلمات مؤثرة بدأ بيها مؤمن حسن، معلق قنوات أون تايم سبورتس، لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مقدمة المُعلق مؤمن حسن لدعم فلسطين

قال المعلق مؤمن حسن: "أعزائي محبي وعشاق كرة القدم المصرية، الرحلة مستمرة دومًا، رحلة المعاناة، رحلة الأمل".

وأكمل: "رحلتنا اللي أصبح فيها ورد يومي بالدعاء لإخواتنا وأهلنا في فلسطين الحبيبة، فلسطين في القلب دوما وليس يومًا".

واختتم: "لما بنتكلم عن فلسطين يبقى بنتكلم عن عالم عن دنيا عن جنة، عن وطن جميل وعن حب لن يموت أبدًا، ربنا يحفظ فلسطين وأهلها ويمدهم بالصمود والعزيمة، ويرحم من افتقدناهم ويتقبلهم شهداء اللهم أمين".