أول تعليق من بيب جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي العريض على بورنموث بسداسية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن الفوز الكبير الذي حققه على حساب بورنموث بستة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

أول تعليق من بيب جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريح عقب المباراة نقلتها شبكة بي بي سي: "لم نتوقع طريقة لعبهم بتواجد 5 لاعبين في الخلف، نجحنا في التسجيل باللحظات المناسبة".

وأضاف: "في الشوط الثاني بدأوا بصورة أفضل منا وتحلوا بالقوة في مراقبة رجل إلى رجل وعندما يكون الفريق خاسرا بثلاثية نظيفة ويعتمد على ذلك الأسلوب، فأنا أكن كل الاحترام لهم".

وعن مستوى جيرمي دوكو، قال جوارديولا: "تأقلم دوكو بسرعة كبيرة، الأمر لا يتعلق باليوم وحسب، بل بكل المباريات التي خاضها كانت جيدة للغاية، نحن سعداء".

وعن بيرناردو سيلفا، علق جوارديولا قائلًا: "هو لاعب استثنائي، سجل هدفين رائعين وطريقته في الهدف الثاني تشبه ميسي، ميسي قام بذلك العديد من المرات، الكل سعيد بتواجده معنا".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "إيرلينج هالاند عانى من التواء في الكاحل ولم نرغب في المخاطرة مع عدم شعوره بالراحة، سيعود ربما الثلاثاء المقبل أو الأحد المقبل".