نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر مرموش يواصل كتابة الأرقام القياسية في الدوري الألماني مع آينتراخت الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل عمر مرموش لاعب آينتراخت الألماني، تقديم موسم قوي، وقاد فريقه للفوز بثلاثية أمام يونيون برلين، ووقع على هدفين في أول 14 دقيقة فقط.

مرموش يكتب رقم قياسي شخصي

مرموش سجل للمرة الرابعة على التوالي، منهم مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي، وثلاث مباريات في الدوري.

مرموش أصبح من العناصر الأساسية في الفريق والتي تواصل ترك بصمة وتسجيل الأهداف في غالبية المباريات.

واستطاع تحقيق رقم مميز، في تسجيل أسرع ثنائية لفريقه في الدوري الألماني، منذ ثنائية ألبرت ستريت، أمام بوخوم عام 2006.

ويحتل اللاعب المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 6 أهداف.