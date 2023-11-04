نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. النصر يتقدم على الخليج بهدف كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو أمام نظيره الخليج بهدف دون رد في ختام الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الأول بارك" معقل العالمي، وذلك في إطار الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر في الدقيقة 6، سجله ساديو ماني، وذلك بداع التسلل على عبد الرحمن غريب.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 26، بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب إلى زميله رونالدو الذي سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأجرى لويس كاسترو مدرب النصر تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 45، حيث خرج عبدالله الخيبري ليشارك بدلًا منه علي الحسن.