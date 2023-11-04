نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه للانتقادات.. نجم مانشستر يونايتد يدافع عن ماجواير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص برونو فيرنانديز نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، عن الدفاع عن زميله بالفريق هاري ماجواير، بعد تعرضه إلى موجة من الانتقادات الحادة في بداية الموسم من جانب الجماهير بسبب تراجع مستواه.

وفاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره فولهام، بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد الوحيد في مباراة اليوم السبت ضد فولهام، عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 91، وسط أداء مميز من ماجواير دفع الكل للإشادة به بشكل كبير.

تصريحات فيرنانديز عن ماجواير

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "لا أريد التركيز كثيرًا على لاعب واحد، لكن الجميع انتقد هاري ماغواير كثيرًا".

وتابع: ماجواير في حالة جيدة جدًا، إنه يستحق الاحترام، أتمنى أن يبقى على هذا المستوى، وأتمنى من الجماهير أن تواصل دعمه لأنه يستحق ذلك.