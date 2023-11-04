عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد، مساء اليوم على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة البرسا وريال سوسيداد اليوم السبت 4 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: رونالد أراخو - كوندي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

في خط الوسط: جواو كانسيلو - جافي - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: جواو فيليكس - ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1، بتعليق "حسن العيدروس".

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 24 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 19 نقطة.