نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يداوي أحزانه الإفريقية بفوز صعب أمام المقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الأهلي على مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف محمد هاني الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 84، ليقلص حوزيف أوشايا النتيجة مسجلًا هدف المقاولون العرب الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

الشوط الأول

أول الفرص الخطيرة للأهلي كانت في الدقيقة 10 بعد مرواغة موديست مدافع المقاولون العرب لكن تدخل من رائع في اللحظات الأخيرة من أحمد علاء.

وفي الدقيقة 15 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد هاني على رأس موديست لكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى محمود أبو السعود.

وحرمت العارضة إمام عاشور لاعب الأهلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 17 بعدما تصدت لتصويبته القوية من خارج منطقة الجزاء.

وأرسل كريم الدبيس لاعب الأهلي كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى موديست الذي راوغ المدافع وحاول المراوغة مرة أخرى لكن انتهت الخطورة في الدقيقة 37.

وأهدر أنتوني موديست فرصة إحراز هدف للأهلي بعدما تلقى كرة عرضية في الدقيقة 44 من زميله طاهر محمد من الناحية اليمنى ليفضل المهاجم الفرنسي تسديدها بخلفية مزدوجة مرت بسلام على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مرر محمد مجدي أفشة كرة لزميله طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء الذي سددها أرضية داخل الشباك معلنًا هدف التقدم للأهلي وينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط باحثًا عن إضافة الهدف الثاني، حيث أرسل أحمد عبد القادر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 51 تمريرة رائعة من كوكا لتصل إلى أحمد عبد القادر الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ودفع شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب بالثنائي محمود وادي والحبيب أحمد حسن لزيادة الفاعلية الهجومية في فريقه.

وفي الدقيقة 63 أشرك كولر المدير الفني للأهلي بالثنائي كريم فؤاد وأليو ديانج بدلًا من أحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة.

وسدد جوزيف أوتشايا تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب لكن تصدي رائع من مصطفى شوبير في الدقيقة 72.

ونجح محمد هاني في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 85 بعدما تلقى تمريرة من زميله إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون.

واحتسب حكم اللقاء إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 87 نتيجة لمس يد أليو ديانج للكرة داخل منطقة الجزاء، انبرى لها جوزيف أوشايا الظهير الأيسر ويضعها داخل الشباك مقلصًا النتيجة.

وأضاف إبراهيم نور الدين حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل ضائع، لم تتغير خلاله النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في المركز الخامس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.