ليفركوزن يعزّز صدارته للدوري الألماني

ليفركوزن يعزّز صدارته للدوري الألمانيعزز باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه هوفنهام 3-2 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

ورفع باير ليفركوزن رصيده في المركز الأول إلى 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ، حامل اللقب والذي يحلّ ضيفاً على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الرابع (21) في مباراة الـ"كلاسيكر" في قمة هذه المرحلة.

وحافظ ليفركوزن الذي يشرف على تدريبه الإسباني شابي ألونسو على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم مع 9 انتصارات مقابل تعادل يتيم.

وافتتح ليفركوزن التسجيل بفضل فلوريان فيرتز بعد 9 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يضاعف النتيجة عبر مدافعه الإسباني أليكس غريمالدو عقب تمريرة من النيجيري فيكتور بونيفايس (45+1).

ونجح هوفنهايم في قلب الطاولة على ضيفه في أقل من 120 ثانية في الشوط الثاني، فقلص الفارق بداية عبر أنتون ستاش (56) ثم عادل الكفة بفضل الهولندي فوت فيخهورست (58)، قبل أن يرد ليفركوزن ويخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث بالهدف الشخصي الثاني لغريمالدو بعد تمريرة حاسمة جديدة من بونيفايس (70).

وحقق ماينز فوزه الأول هذا الموسم بإسقاطه في مفاجأة مدوية لايبزيغ 2-0، سجلهما الكوري الجنوبي لي جاي-سونغ (76) واللوكسمبورغي لياندرو باريرو (80).

وتخلى ماينز عن قاع الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة عن كولن الذي تعادل أمام أوغسبورغ 1-1.

في المقابل، تجمد رصيد لايبزيغ الذي تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم عند 20 نقطة في المركز الخامس، متقدما بفارق نقطتين عن هوفنهايم السادس.

وخسر أونيون برلين أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 0-3، وتعادل فرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ 3-3.