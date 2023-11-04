سيتي يتصدر البريميرليغ بسداسية بورنموث

سيتي يتصدر البريميرليغ بسداسية بورنموثانتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه بورنموث 6 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، فوز برنتفورد على وست هام 3 - 2، وكريستال بالاس على بيرنلي 2 - صفر، وشيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون 2 - 1 ، وفوز مانشستر يونايتد على فولهام 1 - صفر، وتعادل إيفرتون مع برايتون 1 - 1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 30، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 37 سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث عندما سدد دوكو كرة قوية اصطدمت بظهر مانويل أكانجي قبل أن تعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق فيل فودين، ثم سجل بورنموث هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 عن طريق لويس سينيسترا، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 83، قبل أن سجل ناثان أكي الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يواجه تشيلسي يوم الاثنين المقبل.

في المقابل توقف رصيد بورنموث عند ست نقاط في المركز السابع عشر.