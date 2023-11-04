إنتر ميلان يقتنص فوزًا هامًا أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، فوزًا هامًا أمام نظيره فريق أتالانتا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ستاد جيويس"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الإنتر وأتالانتا في الكالتشيو، اليوم السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

نجح تشالهان هاكان كالهانجولو في تسجيل الهدف الأول لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 40، عند طريق ضربة جزاء.

وأضاف لاوتارو مارتينز الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان عند الدقيقة 57، بعد تمريرة متقنة من زميله هنريك مخيتريان.

وتمكن جيانلوكا سكاماكا من تسجيل الهدف الأول لفريق أتالانتا من صناعة زميله أديمولا لوكمان، عند الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 92 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء إلى رافائيل تولوي، لاعب فريق أتالانتا، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إنتر ميلان إلى النقطة 28 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد فريق أتالانتا عند النقطة 19 في المركز الخامس.