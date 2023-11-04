نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز الإنتر بنتيجة 2-1.



أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا اليوم 4-11-2023 في الدوري الإيطالي



نجح تشالهان هاكان كالهانجولو في تسجيل الهدف الأول لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 40، عند طريق ضربة جزاء.

وأضاف لاوتارو مارتينز الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان عند الدقيقة 57، بعد تمريرة متقنة من زميله هنريك مخيتريان.

وتمكن جيانلوكا سكاماكا من تسجيل الهدف الأول لفريق أتالانتا من صناعة زميله أديمولا لوكمان، عند الدقيقة 62.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إنتر ميلان إلى النقطة 28 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد فريق أتالانتا عند النقطة 19 في المركز الخامس.