نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب.

طاهر أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون

وتسلم طاهر محمد طاهر جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب نهاية اللقاء وذلك من جانب مندوب رابطة الأندية المصرية المحترفة.

طاهر محمد طاهر

وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول للأهلي في مباراة اليوم وساهم في الهدف الثاني الذي سجله محمد هاني.

وفاز الأهلي مساء اليوم على المقاولون العرب بهدفين مقابل هد في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.