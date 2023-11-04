نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيحاء يتلقى صدمة جديدة بعد تعرض نجم الفريق لإصابة قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الفيحاء، يوم السبت، إصابة لاعب الفريق البرازيلي ريكاردو رايلر بكسر في عظمة الساق خلال مباراتهم مع الطائي يوم الجمعة في الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشار النادي في بيانه الرسمي على منصة "إكس" إلى أن رايلر تم نقله مباشرة إلى المستشفى حيث أجريت له الأشعة والفحوص الطبية، وتأكدت إصابته بكسر في عظمة الساق.

وأوضح البيان أنه سيتم تحديد الأسلوب العلاجي ومدة البرنامج التأهيلي بناءً على المزيد من الفحوص.

وتلقى فريق الفيحاء صدمة قوية أمس الجمعة، بعد إعلان إصابة محمد البقعاوي، ظهير أيمن الفريق، لتمزق في العضلة الضامة يبعده عن الفريق 10 أيام.



الفيحاء يفقد جهود البقعاوي بعد تعرضه للإصابة

وأعلن ناادي الفيحاء أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع *إكس"، غياب لاعبه لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين بسبب إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة.

الفحوصات الطبية التي أجريت للبقعاوي كشفت عن ضرورة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تقدر بين 10 أيام وأسبوعين.

بهذا سيغيب لاعب الفيحاء عن ثلاث مباريات، وهي مواجهة الطائي في الجولة 12 من دوري روشن السعودي، والعين الإماراتي في دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، ومباراة الاتفاق في الجولة 13 من الدوري يوم السبت القادم