نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الدوري المصري اليوم.. ترددات وإلتحامات ومباريات خارج الحسابات إليكم أبرز النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شاهدت العديد من النتائج بفوز بعض الفرق بجانب تلقي البعض هزائم، في دوري نايل.

نتائج مباريات اليوم من الدوري المصري

ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، نتائج مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

نتيجة مباراة الجونة ضد الداخلية

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريقي الجونة ضد نظيره الداخلية بفوز الأول بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد خالد بشارة.

واحرز الأهداف اللاعب أحمد بلحاجي في الدقيقة ال "21" من ضربة جزاء، كما أحرز اللاعب غابريلا الهدف الثاني في الدقيقة ال "23".

نتيجة مباراة بلدية المحلة ضد فاركو

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريقي بلدية المحلة ضد فريق فاركو، بفوز البلدية بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري نايل.

وأحرز الأهداف كلا من: حسام أشرف لاعب البلدية من ضربة جزاء في الدقيقة ال "28"، كما تمكن اللاعب اسلام مرزوق في الدقيقة ال "34"، إحراز الهدف الثاني للمحلة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب البدل من الضائع في الشوط الأول أحرز اللاعب باباكار هدف في مرماه، كما احرز لاعب فاركو هدف من ضربة جزاء في الدقيقة ال "58"، واحرز الهدف الثاني لفاركو اللاعب احمد شريف في الدقيقة ال "76".

نتيجة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب، بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري نايل.

واحرز الأهداف كلا من: اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة ال "4"، من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، كما سجل اللاعب محمد هاني لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال "84"، واستطاع لاعب المقاولون العرب جوزيف من إحراز هدف فريقه من ضربة جزاء في الدقيقة ال "89".