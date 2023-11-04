نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على المقاولون.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل 2023-2024.



ويسعي المارد الأحمر لمصالحة جماهيره خلال الفترة المقبلة بعد الخروج الأفريقي الأخير أمام صن داونر في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

ويستعرض لكم “ دوت الخليج الرياضي” خلال السطور التالية موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة دوري نايل أمام سيراميكا كليوباترا.

ما موعد المباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا القادمة في الدوري المصري ؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء القادم، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الاربعاء القادم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة الثانية من الدوري المصري.

أحداث مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

وانتهت المواجهة التي جمعت بين فريق الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب، بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري نايل.

واحرز الأهداف كلا من:

اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة ال "4"، من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، كما سجل اللاعب محمد هاني لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال "84".



واستطاع لاعب المقاولون العرب جوزيف من إحراز هدف فريقه من ضربة جزاء في الدقيقة ال "89".