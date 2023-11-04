نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند اليوم السبت 4-11-2023 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في الفوز على نظيره نادي بروسيا دورتموند في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت والموافق 4 نوفمبر ضمن لقاءات بطولة الدوري الألماني لهذه النسخة 2023-2024.

ما هي نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند؟

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي نتيجة مباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند وذلك في اللقاء الذي جمعها مساء اليوم من عمر البوندسليجا.

ولعب بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند مباراة هامة وقوية ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني على ملعب دنيز أيتيكن.

نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

وفاز بايرن ميونيخ بأربع أهداف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره نادي بروسيا دورتموند مساء اليوم على ملعب دنيز أيتيكن في مباراة هامة وقوية بينهما.

وجاءت أهداف بايرن ميونيخ ضد بروسيا على النحو التالي:-

وأحرز دايوت أوباميكانو أولى أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة الرابعة بمساعدة ليروي ساني.

وعزز هاري كين من النتيجة بإحراز ثاني الأهداف في الدقيقة التاسعة وكان ذلك بمساعدة ليروي ساني أيضًا.

بينما أضاف هاري كين نجم بايرن ميونيخ الهدف الثالث في شباك بروسيا دورتموند وذلك في الدقيقة 72 وبمساعدة كينغسلي كومان.

وجاء هدف بايرن ميونيخ الأخير بأقدام هاري كين في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من ضائع من عمر المباراة.

ترتيب بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 22 نقطة، في حين يأتي بروسيا دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.