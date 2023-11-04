نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب ينهي صيام محمد هاني التهديفي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد هاني ظهير النادي الأهلي، رقما إيجابيا اليوم، في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، وذلك بعد صيام تهديفي استمر لمدة عامين.

وكان الاهلي قد التقى بالمقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين طاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، مقابل هدف جوزيف أوشايا.

هاني يعود لزيارة الشباك

محمد هاني، سجل آخر هدف محليا أمام إنبي عام 2020، بينما سجل هدفا غاليا أمام مونتيري المكسيكي عام 2021، كان هدف الفوز في ظروف صعبة عاشها الأهلي آنذاك.

وأحرز محمد هاني هدفه الرابع في الدوري المصري منذ تصعيده للفريق الأول موسم 2014-2015 بجانب هدفه في مرمى مونتيري ببطولة كأس العالم للأندية.

ولم يكن المقاولون العرب علاج صيام هاني التهديفي، بل استطاع طاهر محمد طاهر العودة للتهديف من يوليو الماضي.

ويلتقي الأهلي بنادي سيراميكا كليوبترا الأربعاء المقبل وذلك ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثانية.