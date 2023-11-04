نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند في مشوار الدوري الألماني لهذه النسخة 2023-2024 والتي تشهد اهتمامًا وترقب كبير من قبل الجماهير.

ملخص أهداف بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند

ونجح بايرن ميونيخ في تسجيل أربع أهداف ضد نادي بروسيا دورتموند في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني.

شهدت الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول هدف أول لصالح نادي بايرن ميونيخ بأقدام دايوت أوباميكانو نجم الفريق.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر المباراة أضاف هاري كين هدف بايرن ميونيخ الثاني.

ووضع هاري كين هدف جديد في اللقاء ويعتبر ذلك ثاني أهدافه في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني.

وأختتم هاري كين سجل الأهداف بإحراز ثالث أهدافه مع بايرن ميونيخ في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من ضائع من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 22 في وصافة ترتيب الدوري الألماني، في حين تجمد رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة 21 في المركز الرابع.