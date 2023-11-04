نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني بعد مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني

وفاز بايرن ميونيخ برباعية مقابل لا شيء في المباراة التي احتضنها ملعب دنيز أيتيكن ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني.

وبفوز اليوم ضد بروسيا دورتموند فقد رفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 22 في وصافة ترتيب الدوري الألماني، في حين تجمد رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة 21 في المركز الرابع.

ترتيب الدوري الألماني

1- بايرن ليفركوزن برصيد 28 نقطة

2- بايرن ميونيخ برصيد 22 نقطة

3- شتوتجارت برصيد 21 نقطة

4- بروسيا دورتم برصيد 21 نقطة

5- لايبزيغ برصيد 20 نقطة

6- هوفنهايم برصيد 18 نقطة

7- اينتراخت فرانكفورت برصيد 17 نقطة

8- فرايبورغ برصيد 14 نقطة

9- فولسبورج برصيد 12 نقطة

10- أوجسبورج برصيد 12 نقطة

11- بروسيا مونشنغلادباخ برصيد 10 نقاط

12- فيردر بريمن برصيد تسع نقاط

13- بوخوم برصيد ثماني نقاط

14- هايدينهايم برصيد سبع نقاط

15- دارمشتات برصيد سبع نقاط

16- يونيون برلين برصيد ست نقاط

17- ماينز برصبد ست نقاط

18- كولن برصيد ست نقاط