نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنيا.. أداء متواضع و5 مكاسب للأهلي أمام المقاولون العرب في مباراة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق المقاولون العرب أمام نظيره فريق الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بفوز فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز ما جاء في المباراة من الناحية الفنية، وكذلك المكاسب التي خرج بها فريق الأهلي، عقب نهاية المباراة.

أولًا.. النقاط السلبية في المباراة

1- كثرة التمريرات الخاطئة من جانب الفريقين، وتحديدا في شوط المباراة الأول.

2- تغلب الطابع الفردي على الجماعية من قبل السواد الأعظم للاعبي الفريق الأحمر.

3- للمباراة الثانية على التوالي في بطولات الدوري، تستقبل شباك فريق الأهلي أهدافا، حيث خاض 3 مباريات في بطولة الدوري المصري، واستقبلت شباكهم هدفان.

4- اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات بمثابة "آفة" منتشرة في فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

5- هبوط تدريجي في نتائج الأهلي، حيث فاز في المباراة الأولى برباعية نظيفة أمام فريق المصري البورسعيدي، ثم الفوز في مباراة الإسماعيلي الماضية بثلاثية مقابل هدف، وتحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف في مباراة اليوم

ثانيا.. مكاسب الأهلي في مباراة اليوم

1- تحقيق الفوز والثلاث نقاط، والسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري.

2- تسجيل الظهير الأيمن والجناح الأيمن كل من، محمد هاني واللاعب طاهر محمد طاهر، هدفا في مباراة اليوم، وذلك للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

3- تحقيق الفوز رغم غياب العديد من القوام الأساسي للفريق الأول في مباراة الليلة.

4- محاولة بعض اللاعبين إثبات الذات وإقناع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وذلك بتقديم مستوى ثابت وجيد خلال مباراة الليلة.

5- التقدم للمركز الخامس، خلال الفوز في 3 مباريات فقط، ومؤجل لفريق الأهلي 3 مواجهات.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 9 محتلا المرتبة الخامسة من بطولة الدوري المصري، فيما يقع فريق المقاولون العرب في المركز 17 وقبل الأخير من جدول ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد نقطتين.