نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شاهدت العديد من النتائج بفوز بعض الفرق بجانب تلقي البعض هزائم، في دوري نايل.

نتائج مباريات اليوم من الدوري المصري

ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب الدوري المصري عقب نتائج مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

نتيجة مباراة الجونة ضد الداخلية

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريقي الجونة ضد نظيره الداخلية بفوز الأول بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد خالد بشارة.

نتيجة مباراة بلدية المحلة ضد فاركو

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريقي بلدية المحلة ضد فريق فاركو، بفوز البلدية بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري نايل.

نتيجة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب، بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري نايل.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق ييراميدز المركز الأول برصيد 13 نقطة، كما يحتل فريق مودرن فيوتشر، المركز الثاني برصيد12 نقطة.

وفي المركز الثالث يحتل فريق زد، برصيد12 نقطة، كما يحتل فريق الاتحاد السكندري، المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ويحتل فريق الأهلي، المركز الخامس برصيد9 نقاط، وفي المركز السادس يحتل فريق المصري، برصيد 9 نقاط.

وفي المركز السابع يحتل فريق الزمالك، برصيد 8 نقاط، كمل يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

وفي المركز التاسع يحتل فريق الجونة، برصيد 8 نقاط، وفي المركز العاشر يحتل فريق سموحة، برصيد8 نقاط، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق سيراميكا كليوباترا، برصيد7 نقاط.

وفي المركز الثاني عشر يحتل فريق إنبي، برصيد 7 نقاط، كما في المركز الثالث عشر يحتل فريق طلائع الجيش، برصيد 7 نقاط.، ويحتل فريق الاسماعيلي، المركز الرابع عشر برصيد4 نقاط.

وفي المركز الخامس عشر يحتل فريق فاركو، برصيد 4 نقاط، كما في المركز السادس عشر يحتل فريق الداخلية، برصيد4 نقاط.

وفي المركز السابع عشر يحتل فريق المقاولون العرب، برصيد نقطتين، وفي المركز الأخير البنك الأهلي، دون نقاط.