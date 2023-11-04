نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مارسيل كولر بعد الفوز أمام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على فوز فريقه اليوم أمام مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

كولر قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء:"كان ينقصنا اللعب الهجومي بشكل أكبر وفي الشوط الثاني قمنا بالهجوم بشكل قوي".

وأضاف:"بعد تسجيل الهدف الثاني، وقع اللاعبون في أخطاء دائما نتحدث معهم عنها".

وتابع:"الفريق يعاني دائما من قلة تركيز وهو ما كان سيكلفنا خسارة المباراة اليوم".

وواصل:"الفريق لا يعاني من أي مشكلة في الأحمال أو الجانب البدني".

وأشار:"عند نزول أي لاعب في المباراة وخارج التركيز هذا لا يتعلق بالأحمال أو العامل البدني".

وأكمل:"ركلة الجزاء وقعنا فيها من خطأ ساذج واستهتار، المقاولون العرب لم يخلق علينا فرصا للتهديف في مرمانا اليوم".