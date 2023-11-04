الرياضة

أحمد بلال: الأهلي قدم أداء جيد أمام المقاولون العرب واستحق الفوز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: قدم أداء جيد أمام المقاولون العرب واستحق الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن النادي الأهلي قدم أداء جيد أمام المقاولون العرب واستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

أحمد بلال: لاعبو النادي الأهلي لعبوا مباراة اليوم

وصرح أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي "على قناة "الأهلي":"تعديلات كولر على تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب كانت مهمة للغاية بسبب ضغط المباريات".

وأكمل: "الأهلي قدم أداء جيد أمام المقاولون العرب رغم هناك فرص ضاءعة في المباراة كان من الممكن أن يحقق الأهلي فوز كبير".

وتابع: "مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة صعبة للغاية على لاعبي النادي الأهلي خاصة أن نادي سيراميكا كليوباترا حقق فوز على ببراميدز أمس".

وأضاف: "لا بد من لاعبي النادي الأهلي التركيز خلال المباريات القادمة حتي لا يفقد النادي الأهلي نقاط خلال بطولة الدوري".

واختتم: "فوز اليوم على المقاولين العرب كان مهم للغاية لاستعادة الانتصارات مرة أخرى".

وحقق الأهلي الفوز على المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا