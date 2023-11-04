أحمد بلال: الأهلي قدم أداء جيد أمام المقاولون العرب واستحق الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن النادي الأهلي قدم أداء جيد أمام المقاولون العرب واستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

أحمد بلال: لاعبو النادي الأهلي لعبوا مباراة اليوم

وصرح أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي "على قناة "الأهلي":"تعديلات كولر على تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب كانت مهمة للغاية بسبب ضغط المباريات".

وأكمل: "الأهلي قدم أداء جيد أمام المقاولون العرب رغم هناك فرص ضاءعة في المباراة كان من الممكن أن يحقق الأهلي فوز كبير".

وتابع: "مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة صعبة للغاية على لاعبي النادي الأهلي خاصة أن نادي سيراميكا كليوباترا حقق فوز على ببراميدز أمس".

وأضاف: "لا بد من لاعبي النادي الأهلي التركيز خلال المباريات القادمة حتي لا يفقد النادي الأهلي نقاط خلال بطولة الدوري".

واختتم: "فوز اليوم على المقاولين العرب كان مهم للغاية لاستعادة الانتصارات مرة أخرى".

وحقق الأهلي الفوز على المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.