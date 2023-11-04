نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك للسيدات يفوز على سبورتنج بنتيجة 26-25 في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 25/26، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز 2023-2024.

يد الزمالك للسيدات يفوز على سبورتنج

يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره سموحة بنتيجة 26/27 بالمباراة السابقة التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلاقي سيدات يد الزمالك نظيره البنك الأهلي بالجولة السادسة من الدور ذاته، الجمعة المقبل في تمام الرابعة عصرا بملعب الأخير.

ويقود الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك: أمجد عويس مديرًا فنيًا ورضا حسين مدربا عاما ومحمد السباعي مخططا للأحمال ومحمد فراج مدربًا لحراس المرمى والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.