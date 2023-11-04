كريستيانو رونالدو يقود النصر لتحقيق فوزًا مهمًا أمام الخليج في دوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا مهمًا أمام نظيره الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

أحداث مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر في الدقيقة 6، سجله ساديو ماني، وذلك بداع التسلل على عبد الرحمن غريب.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 26، بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب إلى زميله رونالدو الذي سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأجرى لويس كاسترو مدرب النصر تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 45، حيث خرج عبدالله الخيبري ليشارك بدلًا منه علي الحسن.

وأحرز إيميريك لابورت الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 58، بعد ركلة حرة، نفذها أليكس تيليس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كريستيانو رونالدو بعرضية إلى داخل منطقة الـ6 ياردات ليتابعها لابورت بتسديدة مباشر، سكنت الشباك في منتصف المرمى.