نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الطيران وبهتيم وتعادل البلاستيك وسقوط الماظة بالجولة الخامسة من دورى القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز الطيران وبهتيم وتعادل البلاستيك وقليوب وسقوط الماظة بالجولة الخامسة من دورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن فوز فريق الطيران بقيادة محمد شعراوى على فريق ابو السعود بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد خليل دي ماريا، وأحرز حسين الشحات هدف ابو السعود.



- فوز فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر علي فريق هليوبوليس بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عامر وأحمد اسامة.



-- فوز فريق طوخ قليوبية على فريق الماظه برباعية نظيفة سجلها مصطفى لالا هدفين وهدف لكل من حماصه وكباكا.



-- تعادل فريق المرج مع فريق البلاستيك بخماسية لكل منهما.

سجلها فتح الله هدفين وعبد اللطيف أحمد واسلام التش ومحمد كمال للمرج، بينما سجل اهداف البلاستيك شريف جمال ومحمد حسين هدفين لكل منهما، وهدف للاعب محمد أمين.



- تعادل فريق بنها مع فريق اسكو دون أهداف.



-- تعادل فريق مركز شباب بطا مع فريق شباب قليوب سلبيًا.



-- تعادل فريق المطريه مع فريق القناطر دون أهداف.

الترتيب

1 -البلاستيك 13 نقاط

2- الطيران 10 نقاط

3- بنها 9 نقاط

4- شباب قليوب9نقاط

5- بهتيم9نقاط

6- طوخ8نقاط

7- القناطر7نقاط

8-هليوبولس5نقاط

9- الماظة5 نقاط

10- المطريه 5 نقاط

11- المرج4نقاط

12- شباب بطا3 نقاط

13- ابو السعود3نقاط

14 -اسكو نقطتين