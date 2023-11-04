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أحمد جودة - القاهرة - أهداف عالمية.. مشاهدة ملخص مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري (فيديو)

بعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز، انتهت النتيجة لصالح الأهلي بنتيجة 2-1 على ملعب عثمان أحمد عثمان. الأهلي أظهر هجوماً قوياً وتنظيم دفاعيًا متينًا مما سمح له بتسجيل هدفين في مرمى منافسه. من جهته، قدّم فريق المقاولون العرب أداء ملحوظًا وتمكن من تحقيق هدف واحد، لكنه لم يتمكن من تحقيق التعادل. هذا الانتصار يعزز موقع الأهلي في جدول ترتيب الدوري الممتاز ويبرز تألقه وقوته في المنافسة الرياضية.

بأدائه القوي والتنظيم الاستراتيجي، نجح النادي الأهلي في تحقيق انتصاره الثالث هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز. هذا الانتصار جاء عقب تفوقه على فريق المقاولون العرب في الجولة السادسة من البطولة، حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث المهمة.

أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

وفي بداية المباراة، شهدت الدقائق الأولى فرصة هامة لنادي الأهلي، حيث اقترب أحمد عبد القادر من تسجيل هدف مبكر. تسلم الكرة التي عادت من حارس مرمى فريق المقاولون العرب، محمود أبو السعود، إلا أن تسديدة عبد القادر ارتطمت بالقائم، مما حال دون وصولها إلى الشباك، محققًا فرصة الهدف الأول لفريقه في ذلك الوقت.

وفي الدقيقة العاشرة من المباراة، فرض الفريق الأهلي هجمة منظمة بطريقة محكمة. تمت استراتيجية التمرير المتناغم بين لاعبي الفريق وسرعان ما وصلت الكرة إلى موديست عبر تمريرة دقيقة من أحمد عبد القادر. تمكّن موديست من استلام الكرة داخل منطقة الجزاء، حيث حاول الاستعداد لتسديد الكرة نحو المرمى بعد تفادي لاعبي الدفاع. إلا أن دفاعات فريق المقاولون العرب نجحت في التدخل في الوقت المناسب لتشتيت الكرة وتحويلها إلى ركلة ركنية.

وفي اللحظة السابعة عشر من اللقاء، شهدنا لحظة مثيرة حيث كاد إمام عاشور أن يُحرز هدفًا رائعًا لصالح الأهلي. حيث قام بتلقي الكرة بالقرب من منتصف الملعب، وقدم تقدماً مثيراً وتخطى الدفاعات باتجاه المرمى، وبدأ في تسديدة قوية. لسوء الحظ، تغير مسار الكرة بشكل غير متوقع بعد اصطدامها بأحد مدافعي فريق المقاولون، الأمر الذي خدع حارس المقاولون وجعل الكرة تصطدم بالعارضة دون أن تسكن الشباك.

ومع تقدم الوقت في اللقاء، واصل فريق الأهلي تألقه في الهجوم. وصل الأمر في الدقيقة 37 إلى تقدم كريم الدبيس من الجهة اليسرى وقام بتنفيذ عرضية دقيقة نحو موديست داخل منطقة جزاء فريق المقاولون. ومع ذلك، فشل موديست في التصرف بشكل صحيح مع الكرة، مما أدى إلى فقدان فرصة هامة لتسجيل هدف.

ووسط استحواذ الأهلي وتحكمه في منتصف الملعب، جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل، حيث قاد الأهلي هجمة مرتدة سريعة. تلقى طاهر الكرة وقدم تمريرة دقيقة إلى أفشة، الذي بدوره قدّم تمريرة متقنة وضعت طاهر في موقع مثالي أمام المرمى. وبتسديدةٍ قوية على الجهة اليسرى من محمود أبو السعود، نجح طاهر في إحراز الهدف الأول لصالح الأهلي.

وبعد تسجيل الهدف الذي منح الأهلي التقدم، قرر حكم المباراة إبراهيم نور الدين إعلان نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 86، نجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد هاني. تمكن هاني من تسجيل الهدف بعد تمريرة قادمة من زميله إمام عاشور، حيث استقبل الكرة ونجح في التسديد ليسجل الهدف الثاني لفريقه.

وعقب مرور دقيقتين فقط من تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي، قام الحكم إبراهيم نور الدين بإعلان ركلة جزاء لصالح نادي المقاولون العرب. نجح جوزيف أوشايا في تنفيذ الركلة ووضعها في شباك مصطفى شوبير، مما جعل النتيجة تصبح 2-1 لصالح الأهلي.

وبعد مرور دقيقتين فقط من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق الأهلي، قرر الحكم إبراهيم نور الدين احتساب ركلة جزاء لصالح نادي المقاولون العرب. تمكن جوزيف أوشايا من تنفيذ الركلة وسجلها في شباك مصطفى شوبير، مما أدى إلى تقليص الفارق لصالح الأهلي بنتيجة 2-1.