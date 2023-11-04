نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الخليج اليوم السبت 4-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والخليج بفوز العالمي بثنائية نظيفة أمام نظيره الخليج اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 26، بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب إلى زميله رونالدو الذي سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز إيميريك لابورت الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 58، بعد ركلة حرة، نفذها أليكس تيليس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كريستيانو رونالدو بعرضية إلى داخل منطقة الـ6 ياردات ليتابعها لابورت بتسديدة مباشر، سكنت الشباك في منتصف المرمى.