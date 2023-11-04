نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قراصنة الإنترنت تنتقم من الدراويش بإختراق الحساب الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي الإسماعيلي وجماهيره خبر سيئ لشئ غير متوقع، اليوم السبت، وهذا ما أثار حالة من الجدل.

وتعرض حساب نادي الإسماعيلي الرسمي عبر أنستجرام للإختراق من قِبل بعض قراصنة الإنترنت، حيث قام هذا الشخص بنشر صوره بدلًا من ما نشره الدراويش.



ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة عصرا باستاد الاسماعيلية يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الدراويش، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.