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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة أهداف الأهلي والمقاولون.. مباراة نارية في الدوري المصري (فيديو)

تم انتهاء المباراة بفوز النادي الأهلي على نادي المقاولون العرب بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان. المباراة شهدت منافسة شرسة وأداءً قويًا من الفريقين، ونجح الأهلي في النهاية بالظفر بالنقاط الثلاث بعد تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز أمام فريق المقاولون العرب.

في هذا اللقاء، أظهر الأهلي قوة هجومية ملحوظة وتنظيم دفاعي جيد، مما أتاح له تسجيل هدفين في مرمى فريق المقاولون العرب. بالرغم من أداء متميز قدمه فريق المقاولون العرب ونجاحه في تسجيل هدف واحد، لم يكن بإمكانه تعديل النتيجة لصالحه. هذا الانتصار يساهم في تعزيز مكانة الأهلي في سباق الدوري الممتاز، مما يبرز تميزه وتألقه في المنافسات الرياضية.

الأهلي حقق انتصاره الثالث هذا الموسم في البطولة الدوري الممتاز، بفضل أدائه القوي والتكتيكي. تمكن الفريق من الفوز في الجولة السادسة على فريق المقاولون العرب، حيث نجح في الفوز وحصد النقاط الثلاث المهمة لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب.

أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

في بداية المباراة، شهدت الدقائق الأولى فرصة مهمة لنادي الأهلي حيث اقترب أحمد عبد القادر من تسجيل هدف مبكر. استلم الكرة العائدة من حارس مرمى فريق المقاولون العرب، محمود أبو السعود، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم وللأسف لم تجد طريقها للشباك، مما حال دون تسجيل الهدف الأول لفريقه في تلك اللحظة.

في الدقيقة العاشرة من المباراة، نجح فريق الأهلي في إقامة هجمة متناسقة، حيث قام لاعبو الفريق بتبادل رائع للكرة، ووصلت الكرة بشكل متقن إلى موديست من خلال تمريرة "هات وخذ" من أحمد عبد القادر. موديست استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وقام بالتلاعب بالدفاع، محاولًا التسديد نحو المرمى. لكن دفاعات فريق المقاولون العرب استطاعت التدخل في اللحظة المناسبة، مشتتة الكرة ومحولة إلى ركلة ركنية.

بالنسبة للحظة السابعة عشر من المباراة، كان إمام عاشور قريبًا من تسجيل هدف رائع لصالح الأهلي. بدأ الهجوم من منتصف الملعب، حيث قام بالتقدم وتجاوز الدفاعات قبل أن يقوم بتسديدة قوية. للأسف، ارتطمت تلك الكرة بأحد مدافعي فريق المقاولون مما غير اتجاهها بشكل غير متوقع، مما أدى إلى تضييع الهدف حيث اصطدمت الكرة بالعارضة.

وفيما يتعلق بلحظة الدقيقة 37، قام كريم الدبيس بتقديم عرضية دقيقة من الجهة اليسرى نحو موديست داخل منطقة جزاء فريق المقاولون. وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن موديست من التعامل بشكل صحيح مع الكرة، مما أدى إلى ضياع فرصة هامة لتسجيل هدف.

تم في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل، وسط استحواذ الأهلي وسيطرته على وسط الملعب، حيث نجح الفريق في تنفيذ هجمة مرتدة سريعة. استلم طاهر الكرة وقدم تمريرة دقيقة إلى أفشة، الذي بدوره قام بتمريرة متقنة وضعت طاهر في موقع مثالي أمام المرمى. وبتسديدة قوية على الجهة اليسرى، تمكن طاهر من تسجيل الهدف الأول لصالح الأهلي.

وبعد هذا الهدف الذي أعطى الأهلي التقدم، قرر الحكم إبراهيم نور الدين إنهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 1-0.

ثم في الدقيقة 86، نجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه محمد هاني. تمت تمرير الكرة من قبل زميله إمام عاشور إلى هاني، الذي نجح في التسديد وتسجيل الهدف الثاني لفريقه.

بعد مرور دقيقتين فقط من تسجيل الهدف الثاني للأهلي، قرر الحكم إبراهيم نور الدين احتساب ركلة جزاء لصالح فريق المقاولون العرب. نجح جوزيف أوشايا في تنفيذ الركلة وإحراز هدف لفريقه في مرمى مصطفى شوبير، مما جعل النتيجة تصبح 2-1 لصالح الأهلي.

بعد مرور دقيقتين فقط من تسجيل الهدف الثاني للأهلي، قرر الحكم إبراهيم نور الدين احتساب ركلة جزاء لصالح نادي المقاولون العرب. نجح جوزيف أوشايا في تنفيذ الركلة وتسجيل هدف لفريقه في مرمى مصطفى شوبير، مما أدى إلى تقليص الفارق لصالح الأهلي بنتيجة 2-1.