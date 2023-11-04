نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة علوي: الفوز على فاركو مهم للغاية وجاء في توقيت مثالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حمادة علوي مدير الكره بنادي بلدية المحلة، أن تحقيق الفوز على فاركو وتحقيق ال٣ نقاط مهم جدًا وجاء في توقيت مناسب خاصة بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بعد التقدم بهدفين.

تصريحات حمادة علوي

وأشاد علوي بالآداء القوي الذي ظهر عليه اللاعبين طوال المباراة وتسجيل ثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول.

وتابع، أن الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف يبذل جهد كبير مع اللاعبين للظهور بآداء مميز وتسجيل العديد من الأهداف.

واختتم، أن الوصول للنقطة الثامنة قبل التوقف الدولي هو أمر مميز ويحسب للإدارة والجهاز الفني واللاعبين حيث أن الإدارة تقدم كل سُبل النجاح في أول ظهور لفريق بلدية المحلة منذ فترة طويلة.

وحقق بلدية المحلة فوزا هاما على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.