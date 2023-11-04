نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يحدد بديل فتوح في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أزمة كبرى ضربت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبيل ساعات من انطلاق مواجهة الفارس الأبيض وزد ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

بديل فتوح في الزمالك

وكان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو قد قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري من مباراة الزمالك وزد لخروجهم عن قواعد الفريق.

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أزمة في عدم التزام أحمد فتوح مؤخرا في ظل اقتراب توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه بعد خروجه من معسكر الفريق دون سابق إذن من مسؤولي الكرة.

وتأتي أزمة أحمد فتوح داخل نادي الزمالك بعد بداية المفاوضات معه بشكل رسمي لتمديد عقده مع الفريق لسنوات قادمة، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

من جانبه علم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مسؤولي الكرة بنادي الزمالك يعملوا على عدد من السيناريوهات تحسبًا لفشل مفاوضات تمديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

ويدرس مسؤولو الزمالك إمكانية التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي خلال الفترة المقبلة ليكون بديلا لأحمد فتوح لاسيّما بعدما خرج محمد عبد الشافي من حسابات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو بالإضافة إلى تراجع مستوى عبدالله جمعة.

ويأتي محمد حمدي على رأس اهتمامات الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل استعداد إدارة القلعة البيضاء لفتح باب المفاوضات مع مسؤولي إنبي.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.