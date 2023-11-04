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أحمد جودة - القاهرة - ملخص مباراة الأهلي اليوم أمام المقاولون.. أهداف رائعة شاهد الآن (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز شهدت انتصارًا لفريق الأهلي بنتيجة 2-1 على ملعب عثمان أحمد عثمان. المارد الأحمر استطاع تحقيق الفوز بعد مباراة منافسة وتقديم أداء قويًا أمام ذئاب الجبل.

في هذه المباراة، تميز الأهلي بقيادة هجومية قوية وتنظيم دفاعي جيد، حيث تمكن من تسجيل هدفين في الشباك الخصمية. بينما قدّم فريق المقاولون العرب أداءً ملحوظًا ونجح في تسجيل هدف واحد، إلا أنه لم يتمكن من تعديل النتيجة لصالحه، ويعزز هذا الانتصار موقع الأهلي في الدوري الممتاز ويبرز تألقه في المنافسة الرياضية.

وبفضل أداء قوي وتنظيم استراتيجي، حقق النادي الأهلي انتصاره الثالث هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز. هذا الانتصار جاء بعد فوزه على فريق المقاولون العرب في إطار الجولة السادسة من البطولة، حيث تمكن الفريق من تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث المهمة.

أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

في بداية اللقاء، شهدت الدقائق الأولى للمباراة فرصة مهمة لنادي الأهلي، حيث اقترب أحمد عبد القادر من تسجيل هدف مبكر عندما استقبل الكرة العائدة من محمود أبو السعود، حارس مرمى فريق المقاولون العرب. لكن تسديدة عبد القادر ارتطمت بالقائم ولم تسكن شباك المنافس، مما حال دون تقدم الفريق.

في الدقيقة العاشرة من المباراة، نجح فريق الأهلي في إطلاق هجمة منظمة، حيث تبادل لاعبو الفريق الكرة بطريقة رائعة ووصلت الكرة إلى موديست عبر تمريرة "هات وخذ" من أحمد عبد القادر. موديست استقبل الكرة وتقدم داخل منطقة الجزاء، قبل أن يُغازل الدفاع ويستعد لتسديد الكرة نحو المرمى، إلا أن دفاعات فريق المقاولون العرب استطاعت التدخل في اللحظة المناسبة لتشتيت الكرة وتحويلها إلى ركلة ركنية.

وفي اللحظة السابعة عشر من اللقاء، كاد إمام عاشور أن يسجّل هدفًا رائعًا لصالح الأهلي. حيث تسلم الكرة بالقرب من منتصف الملعب، ثم تقدم بها باتجاه المرمى متجاوزًا الدفاعات، وبدأ في تسديدة قوية. للأسف، اصطدمت تلك الكرة بأحد مدافعي فريق المقاولون وتغيّرت مساراها بشكل غير متوقع، ما أدى إلى خداع حارس المقاولون، ولسوء الحظ، اصطدمت الكرة بالعارضة ولم تدخل الشباك.

ومع مرور الوقت في اللقاء، واصل فريق الأهلي تألقه في الهجوم. في الدقيقة 37، تقدم كريم الدبيس من الجهة اليسرى ونفذ عرضية دقيقة نحو موديست داخل منطقة جزاء فريق المقاولون. ومع ذلك، لم يتمكن موديست من التصرف بشكل صحيح مع الكرة، مما أدى إلى ضياع فرصة مهمة لتسجيل هدف.

تغطية حية لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري.. متابعة دقيقةً بدقيقة مباشر تويتر اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

ووسط استحواذ الأهلي وتحكمه في منتصف الملعب، جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل، حيث قاد الأهلي هجمة مرتدة سريعة. تلقى طاهر الكرة وقدم تمريرة دقيقة إلى أفشة، الذي بدوره قدّم تمريرة متقنة وضعت طاهر في موقع مثالي أمام المرمى. وبتسديدةٍ قوية على الجهة اليسرى من محمود أبو السعود، نجح طاهر في إحراز الهدف الأول لصالح الأهلي.

وبعد تسجيل الهدف الذي منح الأهلي التقدم، قرر حكم المباراة إبراهيم نور الدين إعلان نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 86، نجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد هاني. تمكن هاني من تسجيل الهدف بعد تمريرة قادمة من زميله إمام عاشور، حيث استقبل الكرة ونجح في التسديد ليسجل الهدف الثاني لفريقه.

وبعد مرور دقيقتين فقط من الهدف الثاني للأهلي، قرر الحكم إبراهيم نور الدين احتساب ركلة جزاء لصالح نادي المقاولون العرب. نجح جوزيف أوشايا في تنفيذ الركلة وتسجيل هدف لفريقه في شباك مصطفى شوبير، مما جعل النتيجة تصبح 2-1 لصالح الأهلي.

وبعد مرور دقيقتين فقط من الهدف الثاني للأهلي، قرر الحكم إبراهيم نور الدين احتساب ركلة جزاء لصالح نادي المقاولون العرب. نجح جوزيف أوشايا في تنفيذ الركلة وتسجيل هدف لفريقه في شباك مصطفى شوبير، مما أدى إلى تقليص الفارق لصالح الأهلي بنتيجة 2-1.