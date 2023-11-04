أرتيتا يهاجم التحكيم الإنجليزي بعد الخسارة أمام نيوكاسل بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - شن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، هجوما لاذعا ضد التحكيم الإنجليزي بعد خسارة فريقه أمام فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات مسابقة البريميرليج.

ماذا قال أرتيتا بعد خسارة آرسنال؟

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية عقب المباراة: نحن لا نستحق الخسارة أمام نيوكاسل، وعار علينا احتساب هدف مثل هذا في بطولة من أفضل بطولات العالم بلعبة كرة القدم.

وأضاف: هناك عدة أسباب لإلغاء هدف نيوكاسل وليس سبب واحد، ولكن حكم المباراة قرر عدم النظر لكل هذة الأسباب واحتساب الهدف.

وواصل مدرب فريق أرسنال: هو ليس هدف صحيح، الامر بسيط لكي يتم احتساب هدف فهناك قواعد يجب اتبعاها في كرة القدم، هنا وفي الصين وفي اسبانيا وفي كل مكان بالعالم.

ويحل فريق أرسنال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.