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أحمد جودة - القاهرة - فوز الإعلاميين واورانج ومركز شباب أطفيح وهزيمة بشتيل بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

شهدت منافسات الجولة الخامسه للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث فوز فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت "كشرى" على فريق بشتيل بقيادة جمال حواش بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل الأهداف نشات وعلى سعد ومحمد علاء وعلى شعبان وسجب فريق بشتيل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.



- صعد فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد على قمة المجموعة بالفوز خارج الديار على فريق حدائق الأهرام برباعية نظيفة.

وفاز فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق فوز ثمين وغالى على فريق دياموند بقيادة مدربه جمال دسوقى بهدف دون رد سجله اللاعب احمد على عبدالعزيز "هلول"

- فاز فريق مركز شباب أطفيح بقيادة شوقى محمد، على فريق كاسكادا برباعيه مقابل هدف سجلها هشه هدفين وهدف لكل من عمرو فاروق وبليه.



- وفاز فريق أبو النمرس بقيادة أحمد بكري على فريق منشيه ناصر بهدف دون رد سجله كريم أسامه.



- تعادل فريق صول مع وفريق المعادي دون اهداف.



وتأجلت مباراة أسمنت حلوان والصيد إلى يوم الإثنين وذلك لإقامة مباريات دورى الجمهورية للشباب على نفس الملعب.

وجاء ترتيب الفرق كالتالى:

1-الاعلاميين 11 نقطة

2-بشتيل 10 نقاط

3-أطفيح 10 نقاط

4-ابو النمرس 10 نقاط

5-أورانج 10 نقاط

6-حلوان العام 9 نقاط

7-دياموند 7 نقاط

8-الصيد 6 نقاط

9- منشية ناصر6 نقاط

10-المعادى 5 نقاط

11- حدائق الاهرام 4 نقاط

12-كاسكادا 4 نقاط

13-صول نقطتين

14-أسمنت حلوان دون نقاط