نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. اتجاه للمدرب المصري وبيراميدز عنق الزجاجة وتجهيز شلبي على قدم وساق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

اجتماع الحسم للأزمات غدا في القلعة البيضاء

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، غدا الأحد إجتماعا هاما، وذلك لمناقشة العديد من الأزمات داخل جدران ميت عقبة.

وتأتي على رأس هذه الأزمات، العقوبات المنتظرة على ثلاثي الفريق الأول، أحمد فتوح والزناري والحارس محمد صبحي، نظرا لمغادرتهم معسكر الفريق ليلة المباراة الماضية أمام فريق زد، والتي انتهت بفوز فريق زد بهدفين مقابل هدف..

ويناقش مجلس إدارة نادي الزمالك، مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، وموقفه من الرحيل عن الفريق.



بيراميدز عنق الزجاجة للكولومبي

تعد المباراة القادمة لفريق الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز، بمثابة عنق زجاجة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وفي حال توديع بطولة كأس مصر، سيتم توجيه الشكر للمدرب الكولومبي، بإقالته ودفع مستحقاته المتأخرة.



اتجاه للمدرب المصري داخل القلعة البيضاء

تتجه أنظار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ناحية المدرب المصري، بدلًا من الأجنبي، وذلك في حالة رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن القلعة البيضاء.

ويأتي هذا القرار، نابعا لعدة عوامل، أبرزها:

- الأزمة المالية التي تضرب الزمالك خلال الفترة الحالية.

- تكملة الموسم بمدرب لديه الخبرة بالكرة المصرية والأفريقية.



تجهيز شلبي مستمر

يواصل الجهاز الطبي داخل القلعة البيضاء تجهيز اللاعب مصطفى شلبي خلال الفترة الحالية، وذلك عقب الإصابة التي لحقت به خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء، لإلحاق اللاعب بمباراة نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك أمام فريق بيراميدز، في المباراة التي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

سلة الزمالك تعبر طلائع الجيش

نجح فريق كرة السلة بالنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش، وذلك بنتيجة71-53.

وجاءت المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري مرتبط السلة.

وتضم المجموعة الثالثة لدوري المرتبط لكرة السلة، كل من:

الزمالك، طلائع الجيش، هليوبوليس، الأوليمبي.