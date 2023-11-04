"اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون".. جماهير ميلان تدعم القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - فى لافتة رائعة.. رفع جماهير ميلان لوحة تحمل كلمات، تدعم من خلالها القضية الفلسطينية، للوقوف بجانب شعب غزة ضد الاحتلال، في ستاد جوزيبي مياتسا.



ورفع جماهير ميلان لافته تحمل كلمات كالتالي: ‏"اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون، فلتتوقف هذه الحرب"، لدعم القضية الفلسطينية والوقوف ضد الاحتلال.



وذلك خلال مواجهة فريق ميلان ضد فريق أودينيزي، المقامة حاليا على ستاد جوزيبي مياتسا.



وفيما يلي تشكيل الفريقين:



حيث جاء تشكيل فريق ميلان كالتالي:

ماينان، كالابريا، ثياو، توموري، فلورينزي، موسى يونس، كرونيتش، ريجنديرز، لياو، يوفيتش، جيرو.

كما جاء تشكيل أودينيزي كالتالي:

سيلفيستري، بيريز، بيول، كاباسيلي، يبوسيلي، سامارادزيتش، والاس، بايرو، زيمورا، بيريرا، سوكسيس