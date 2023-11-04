إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطاليعزز فريق إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أتالانتا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز نابولي على ساليرنيتانا 2 - صفر.

وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف إنتر ميلان الهدف الثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 57 ، قبل أن يقلص أتالانتا الفارق بهدف أحرزه جيانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 61.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط أمام يوفنتوس.

وأصبح هذا الفوز هو التاسع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها. في المقابل توقف رصيد أتالانتا عند 19 نقطة في المركز الخامس.

وباتت هذه الخسارة هي الرابعة لأتالانتا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراة.