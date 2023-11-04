نيوكاسل يذيق أرسنال الخسارة الأولى

نيوكاسل يذيق أرسنال الخسارة الأولىألحق فريق نيوكاسل الخسارة الأولى بضيفه أرسنال بعدما تغلب عليه 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، فوز مانشستر سيتي على بورنموث 6 / 1 وبرينتفورد على ويستهام 3 / 2، وكريستال بالاس على بيرنلي 2 / صفر، وشيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون 2 / 1 ، وفوز مانشستر يونايتد على فولهام 1 / صفر، وتعادل إيفرتون مع برايتون 1 /1.

ولم يقدم نيوكاسل وأرسنال العرض المنتظر منهما هجوميا ولم تكن هناك فرص خطيرة على المرميين خلال مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن نيوكاسل من تسجيل هدف التقدم عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز رفع نيوكاسل رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد أرسنال عند24 نقطة في المركز الثالث.

وأصبح هذا الانتصار هو السادس لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

في المقابل، أصبحت هذه هي الخسارة الأولى لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.