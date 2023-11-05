عاجل.. 3 لاعبين مهددين بالغياب عن بيراميدز أمام الزمالك في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، بأن هناك شكوك حول تواجد ثلاثي من الفريق خلال مواجهة الزمالك المقبلة، والتي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر في نسخته الماضية.

3 لاعبين مهددين بالغياب عن بيراميدز أمام الزمالك

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن الثلاثي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين مهددين بالتواجد أمام الزمالك، وذلك بعد غيابهم عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

وأوضح المصدر، بأن محمد الشيبي أقرب اللاعبين من ضمن الثلاثي للتواجد في لقاء الزمالك بعد تعرضه لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة.

بينما يعاني المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي من شد في عضلة الفخذ، ويعاني أيضا مهند لاشين من شد في العضلة الخلفية.

يذكر أن فريق بيراميدز قد تعرض للهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا أمس، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.